Cena zlata vzrástla na nový rekord, priblížila sa k 3690 USD za uncu

Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata dosiahla v utorok 3689,27 USD (3135,53 eura) za troyskú uncu, čo predstavuje nový rekord.

Londýn 16. septembra (TASR) - Cena zlata vyskočila v utorok na nové historické maximum, pričom sa priblížila k hranici 3690 USD za troyskú uncu (31,1 g). Náladu na trhoch a vývoj ceny drahého kovu ovplyvňuje začínajúce sa zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), na ktorom sa očakáva zníženie úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla v utorok 3689,27 USD (3135,53 eura) za troyskú uncu, čo predstavuje nový rekord. Neskôr sa čiastočne skorigovala a do 8.32 h SELČ zaznamenala 3685,02 USD/unca. Aj to však oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 0,2 %.

Trhy vo veľkom počítajú so znížením úrokových sadzieb v USA. Očakávame, že cena zlata bude v krátkodobom aj strednodobom horizonte pokračovať v raste,“ povedal analytik Capital.com Kyle Rodda. Ak Fed potvrdí odhady trhov, mohlo by to cenu zlata podľa neho posunúť nad 3700 USD/unca.

Trhy očakávajú, že Fed na svojom zasadnutí zníži v stredu (17. 9.) úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Niektorí nevylučujú ani výraznejšie zníženie, až o 50 bázických bodov. Na výraznejšiu redukciu úrokových sadzieb vyzýva Fed aj americký prezident Donald Trump.

(1 EUR = 1,1766 USD)
.

