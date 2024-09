Cena zlata vzrástla na nový rekord

Tokio 13. septembra (TASR) - Kurz amerického dolára klesol v piatok oproti japonskému jenu na najnižšiu úroveň v tomto roku, naopak, cena zlata zaznamenala nový rekord, keď prekročila 2570 USD za troyskú uncu. Dôvodom je posilnenie očakávaní investorov, že americká centrálna banka pristúpi na budúci týždeň k výraznejšej redukcii úrokových sadzieb, než sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Investori pôvodne počítali s redukciou úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) o 25 bázických bodov. Najnovšie však viacerí predpokladajú, že centrálna banka pristúpi k redukcii na najbližšom zasadnutí až o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja zvýšili na 45 %, zatiaľ čo predtým bola stanovená na 28 %.



Očakávania sa zmenili potom, ako britský denník The Financial Times a americký Wall Street Journal uviedli, že hlasovanie menového výboru Fedu o redukcii hlavnej úrokovej sadzby o 25 alebo až o 50 bázických bodov bude "veľmi tesné". Navyše, vplyvný bývalý prezident newyorského Fedu Bill Dudley povedal, že "dôvod na zníženie kľúčovej sadzby o 50 bázických bodov tu je".



Kurz dolára oproti jenu klesol v piatok až o 0,81 % na 140,645 JPY/USD. To je najslabší kurz dolára oproti japonskej mene od 28. decembra minulého roka.



Reagoval aj trh so zlatom. Ako uviedol portál Economy Middle East, spotová cena žltého kovu zaznamenala nový rekord na úrovni 2570,15 USD (2333,11 eura) za troyskú uncu. Neskôr sa korigovala na 2568,01 USD/unca, aj to však oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 0,38 %.



(1 EUR = 1,1016 USD)