Cena zlata vzrástla na týždenné maximum

Londýn 11. júla (TASR) - Cena zlata vzrástla v piatok na týždenné maximum, keď sa investori opäť obrátili na aktívum známe ako „bezpečný prístav“. Reagovali tak na opätovné zvýšenie napätia na trhoch potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil ďalšie dovozné clá, vrátane vysokých ciel na tovary z Kanady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla v popoludňajších hodinách o 1 % na 3355,89 USD (2872,46 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To je najvyššia hodnota od 3. júla.



Trump znovu zvýšil napätie na trhoch, keď oznámil, že od 1. augusta plánuje zaviesť 35-percentné dovozné clo na výrobky zo susednej Kanady, navyše, na produkty väčšiny obchodných partnerov chce uvaliť plošné 15- až 20-percentné clo. Už predtým pritom uviedol, že na Brazíliu zavedie clo na úrovni 50 % a rovnakú výšku cla oznámil aj na dovoz medi do USA.



„Opäť sme v situácii, keď neistota na trhu rastie. To zvyšuje záujem investorov o zlato,“ povedal Aakash Doshi zo State Street Global Advisors.



Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,1 % na 37,79 USD/unca. Cena platiny sa zvýšila o 1,4 % na 1379,15 USD a cena paládia o 2,6 % na 1171,18 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,1683 USD)