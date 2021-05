Cena zlata vzrástla na viac než 4-mesačné maximum

New York 25. mája (TASR) - Cena zlata v utorok vzrástla a dostala sa najvyššie za viac než 4 mesiace. Dôvodom bolo oslabenie dolára a pokles výnosov amerických vládnych dlhopisov po správe o miernom zhoršení nálady spotrebiteľov v USA.



Spotová cena zlata sa o 19.44 h SELČ nachádzala s plusom 0,87 % na 1897,39 USD (1547,12 eura) za uncu (31,1 gramu) a dostala sa na najvyššiu úroveň od 8. januára. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex sa obchodoval so ziskom 0,75 % po 1900,80 USD za uncu.



Správa inštitútu Consumer Confidence, ktorá ukázala mierne zníženie indexu dôvery spotrebiteľov v máji, podporila očakávania niektorých expertov a investorov, že americká centrálna banka (Fed) by sa nemusela ponáhľať so sprísňovaním menovej politiky.



(1 EUR = 1,2264 USD)