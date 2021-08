Cena zlata vzrástla nad 1800 USD za uncu

New York 23. augusta (TASR) - Cena zlata vzrástla na začiatku nového týždňa nad psychologicky dôležitú hranicu 1800 USD (1536 eur) za uncu (31,1 gramu). Zvyšovanie počtu prípadov ochorenia COVID-19 totiž podporuje očakávania, že americká centrálna banka (Fed) odloží začiatok obmedzovania monetárnej podpory.



Spotová cena zlata sa o 19.42 h SELČ nachádzala s plusom 22,57 USD alebo 1,27 % na 1803,68 USD za uncu, keď predtým sa dostala až na 1806,23 USD, čo bolo najviac od 5. augusta. Decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex sa o 19.35 h SELČ predával so ziskom 22,30 USD alebo 1,25 % po 1806,30 USD za uncu.



V pondelok sa posilnili akcie, ropa aj komodity. Všetky podporilo zlepšenie nálady na finančných trhoch, ktoré počítajú s tým, že Fed nezačne do konca roka s ukončovaním monetárnych stimulov, ako sa investori obávali po minulotýždňovom zverejnení zápisnice z júlového zasadnutia menového výboru (FOMC). Dôvodom na odloženie by podľa expertov malo byť šírenie nákazlivého delta variantu nového koronavírusu.



Trh sa teraz sústredí na výročnú konferenciu Fedu v Jackson Hole, ktorá bude 27. augusta, a predovšetkým na prejav šéfa Fedu Jeroma Powella. Konferencia sa bude pre nový nárast prípadov ochorenia COVID-19 konať virtuálne.



V pondelok sa posilnili aj ďalšie kovy, keď cena zlata stúpla približne o 3 % a paládia o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,1718 USD)