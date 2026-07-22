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Cena zlata vzrástla nad 4110 USD/unca, dosiahla dvojtýždňové maximum
Rast vykázala cena aj v prípade ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,7 % na 59,21 USD za troyskú uncu a ešte o niečo výraznejšie vzrástli ceny platiny a paládia.
Autor TASR
Londýn 22. júla (TASR) - Cena zlata vzrástla v stredu nad 4110 USD za troyskú uncu (31,1 g) a dosiahla najvyššiu úroveň za posledné dva týždne. Podporili ju technické nákupy a zvýšený dopyt po takzvaných bezpečných aktívach. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 10.30 h SELČ 4112,29 USD (3601,59 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,9 % a najvyššiu úroveň od 7. júla. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástol o 1 % na 4116,80 USD/unca.
V stredu pritom rástli aj ceny ropy, čo zvyčajne tlačí cenu zlata nadol. „Obavy zo zrýchlenia inflácie v dôsledku vyšších cien ropy kompenzoval najnovší dopyt po bezpečných aktívach a nádej, že pokračujúce diplomatické pokusy medzi USA a Iránom by predsa len mohli viesť k deeskalácii konfliktu, čo by tlak na ceny ropy zmiernilo,“ povedal analytik zo spoločnosti ActivTrades Ricardo Evangelista.
Rast vykázala cena aj v prípade ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,7 % na 59,21 USD za troyskú uncu a ešte o niečo výraznejšie vzrástli ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 0,8 % na 1642,74 USD a cena paládia o 1 % na 1294,19 USD/unca.
(1 EUR = 1,1418 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 10.30 h SELČ 4112,29 USD (3601,59 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,9 % a najvyššiu úroveň od 7. júla. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástol o 1 % na 4116,80 USD/unca.
V stredu pritom rástli aj ceny ropy, čo zvyčajne tlačí cenu zlata nadol. „Obavy zo zrýchlenia inflácie v dôsledku vyšších cien ropy kompenzoval najnovší dopyt po bezpečných aktívach a nádej, že pokračujúce diplomatické pokusy medzi USA a Iránom by predsa len mohli viesť k deeskalácii konfliktu, čo by tlak na ceny ropy zmiernilo,“ povedal analytik zo spoločnosti ActivTrades Ricardo Evangelista.
Rast vykázala cena aj v prípade ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 0,7 % na 59,21 USD za troyskú uncu a ešte o niečo výraznejšie vzrástli ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 0,8 % na 1642,74 USD a cena paládia o 1 % na 1294,19 USD/unca.
(1 EUR = 1,1418 USD)