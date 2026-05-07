Cena zlata vzrástla nad 4730 USD za uncu
Rast vykázali aj ceny ďalších drahých kovov.
Autor TASR
Londýn 7. mája (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla tretí deň po sebe, pričom prekročila 4730 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu podporil slabší dolár, keď americká mena reagovala na rastúce očakávania konca vojny na Blízkom východe. Prípadné uzatvorenie dohody o ukončení vojny medzi USA a Iránom by znamenalo menší tlak na ceny energií, zmiernenie rizika vysokej inflácie a v dôsledku toho kratšie obdobie vysokých úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo poludnia približne 4735 USD (4025,68 eura) za troyskú uncu. Júnový kontrakt na americkej komoditnej burze Comex sa zvýšil o 1,1 % na takmer 4746 USD/unca.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že očakáva rýchle ukončenie vojny proti Iránu. Teherán v týchto dňoch oznámil, že prehodnocuje americký mierový návrh, ktorý zatiaľ ponecháva kľúčové požiadavky USA, ako je jadrový program a otvorenie Hormuzského prielivu, bokom. Investori dúfajú, že k dohode dôjde, čo sa odrazilo aj na vývoji amerického dolára. Ten sa drží v blízkosti zhruba trojmesačného minima, ktoré zaznamenal v stredu 6. mája.
Rast vykázali aj ceny ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 2,6 % nad 79,30 USD, cena platiny o 1 % na vyše 2081,60 USD a cena paládia o 1,3 % na takmer 1556,80 USD/unca.
(1 EUR = 1,1762 USD)
