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Cena zlata vzrástla o 3 % takmer na 4200 USD za uncu
Spotová cena striebra dosiahla 62,05 USD/unca.
Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Cena zlata zaznamenala v stredajšom obchodovaní výrazný rast a posunula sa k hranici 4200 USD za troyskú uncu (31,1 g). Prispelo k tomu oslabenie dolára a pokles výnosov amerických vládnych dlhopisov, pričom trhy zároveň sledujú ďalší vývoj na Blízkom východe, ktorý môže naznačiť, akým smerom sa bude uberať inflácia a s ňou úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SELČ 4199,78 USD (3634,91 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 3 %. „Priestor na rast ceny zlata, ale aj striebra zabezpečili nižšie výnosy amerických vládnych dlhopisov za ostatné dva dni a slabší dolár v poslednom období,“ povedal obchodník na trhu s drahými kovmi Tai Wong.
Spotová cena striebra dosiahla 62,05 USD/unca. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 4,2 %. Cena platiny sa zvýšila o 0,5 % na 1725,58 USD a v rovnakom rozsahu vzrástla aj cena paládia, pričom dosiahla 1359,80 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1554 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SELČ 4199,78 USD (3634,91 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 3 %. „Priestor na rast ceny zlata, ale aj striebra zabezpečili nižšie výnosy amerických vládnych dlhopisov za ostatné dva dni a slabší dolár v poslednom období,“ povedal obchodník na trhu s drahými kovmi Tai Wong.
Spotová cena striebra dosiahla 62,05 USD/unca. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 4,2 %. Cena platiny sa zvýšila o 0,5 % na 1725,58 USD a v rovnakom rozsahu vzrástla aj cena paládia, pričom dosiahla 1359,80 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1554 USD)