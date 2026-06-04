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Cena zlata vzrástla o takmer 2 %, pohybuje sa nad 4505 USD za uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4505,35 USD (3870,58 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 4. júna (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla o takmer 2 %. Podporili ju očakávania vyriešenia konfliktu na Blízkom východe po tom, ako sa Izrael a Libanon dohodli na prímerí a Senát amerického Kongresu schválil uznesenie, ktoré môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vojny proti Iránu. Tieto faktory oslabili dolár a znížili ceny ropy, čo zmiernilo obavy z ďalšieho zrýchľovania inflácie a zvýšenia úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4505,35 USD (3870,58 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,7 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 1,5 % na 4532,80 USD/unca.
„Úspešné rokovania umožnia opätovne otvoriť kľúčové trasy pre dodávky ropy. To sa odrazí na poklese cien tejto komodity a zmiernení inflačných obáv,“ povedal Nikos Tzabouras, analytik z portálu Tradu.com.
Od konca februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, klesli ceny zlata o 16 %. Dôvodom bol rast cien ropy a nástup inflačných obáv a očakávaní vyšších úrokových sadzieb. Aj keď je zlato považované za zábezpeku proti inflácii, v prípade rastu úrokových sadzieb záujem o toto neúročené aktívum klesá. Čo sa týka najbližšieho vývoja, poradenská spoločnosť Metals Focus očakáva nástup ceny zlata v 2. polroku tohto roka, za celý rok však počíta s poklesom dopytu zhruba o 2 %.
Investori momentálne čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj, ktoré naznačia, akým smerom sa bude uberať menová politika americkej centrálnej banky Fed. Ministerstvo práce zverejní tieto údaje v piatok 5. júna.
(1 EUR = 1,164 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4505,35 USD (3870,58 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,7 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 1,5 % na 4532,80 USD/unca.
„Úspešné rokovania umožnia opätovne otvoriť kľúčové trasy pre dodávky ropy. To sa odrazí na poklese cien tejto komodity a zmiernení inflačných obáv,“ povedal Nikos Tzabouras, analytik z portálu Tradu.com.
Od konca februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, klesli ceny zlata o 16 %. Dôvodom bol rast cien ropy a nástup inflačných obáv a očakávaní vyšších úrokových sadzieb. Aj keď je zlato považované za zábezpeku proti inflácii, v prípade rastu úrokových sadzieb záujem o toto neúročené aktívum klesá. Čo sa týka najbližšieho vývoja, poradenská spoločnosť Metals Focus očakáva nástup ceny zlata v 2. polroku tohto roka, za celý rok však počíta s poklesom dopytu zhruba o 2 %.
Investori momentálne čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj, ktoré naznačia, akým smerom sa bude uberať menová politika americkej centrálnej banky Fed. Ministerstvo práce zverejní tieto údaje v piatok 5. júna.
(1 EUR = 1,164 USD)