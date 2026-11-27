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Cena zlata vzrástla o takmer 3 %
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SEČ 3664,97 USD (3339,38 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Cena zlata sa po útlme v predchádzajúcich dňoch vrátila k výraznému rastu. Zatiaľ čo v polovici týždňa klesla pod 3446 USD za troyskú uncu (31,1 g), v piatok sa priblížila k hranici 3665 USD/unca. Výrazne k tomu prispela pauza v posilňovaní dolára a pokojnejšia situácia na akciových trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SEČ 3664,97 USD (3339,38 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 2,8 % a za celý týždeň o takmer 4 %. Na porovnanie, v stredu (25. 11.) klesla pod 3446 USD za uncu, čo bola najnižšia cena žltého kovu od augusta minulého roka. Zároveň sa prvýkrát od septembra minulého roka dostala pod hranicu 3500 USD/unca.
Ešte výraznejší rast zaznamenal v piatok decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex. Dosiahol 3663,80 USD/unca, čo predstavuje rast o 3,6 %.
„Po niekoľkých dňoch poklesu sa kupci vrátili na trh. Zdá sa, že technologické akcie a akcie v oblasti umelej inteligencie (AI) sa po predchádzajúcom výpredaji stabilizovali, čo je pre zlato pozitívna správa,“ povedal externý analytik Swissquote Carlo Alberto De Casa. Nepočíta síce s rýchlym návratom zlata k hranici 5000 USD/unca, sú tu však nemalé šance na návrat na úrovne 4000 až 4200 USD za uncu.
Cenu zlata podporil aj fakt, že posilňovanie dolára sa predbežne zastavilo. Americká mena v posledných dňoch išla nahor, pričom na začiatku týždňa dosiahla 22-mesačné maximum.
Výrazný rast zaznamenali aj ceny ďalších kovov. Cena striebra vzrástla o 5,7 % na 43,88 USD za uncu, cena platiny o 3,6 % na 1336,96 USD a cena paládia o 3,5 % na 903,79 USD/unca. Vo všetkých troch prípadoch smerujú ceny k rastu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,0975 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 14.00 h SEČ 3664,97 USD (3339,38 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 2,8 % a za celý týždeň o takmer 4 %. Na porovnanie, v stredu (25. 11.) klesla pod 3446 USD za uncu, čo bola najnižšia cena žltého kovu od augusta minulého roka. Zároveň sa prvýkrát od septembra minulého roka dostala pod hranicu 3500 USD/unca.
Ešte výraznejší rast zaznamenal v piatok decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex. Dosiahol 3663,80 USD/unca, čo predstavuje rast o 3,6 %.
„Po niekoľkých dňoch poklesu sa kupci vrátili na trh. Zdá sa, že technologické akcie a akcie v oblasti umelej inteligencie (AI) sa po predchádzajúcom výpredaji stabilizovali, čo je pre zlato pozitívna správa,“ povedal externý analytik Swissquote Carlo Alberto De Casa. Nepočíta síce s rýchlym návratom zlata k hranici 5000 USD/unca, sú tu však nemalé šance na návrat na úrovne 4000 až 4200 USD za uncu.
Cenu zlata podporil aj fakt, že posilňovanie dolára sa predbežne zastavilo. Americká mena v posledných dňoch išla nahor, pričom na začiatku týždňa dosiahla 22-mesačné maximum.
Výrazný rast zaznamenali aj ceny ďalších kovov. Cena striebra vzrástla o 5,7 % na 43,88 USD za uncu, cena platiny o 3,6 % na 1336,96 USD a cena paládia o 3,5 % na 903,79 USD/unca. Vo všetkých troch prípadoch smerujú ceny k rastu aj za celý týždeň.
(1 EUR = 1,0975 USD)