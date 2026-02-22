< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla o viac než 1 %
Spotové striebro v piatok vzrástlo o 7,82 % na 84,647 USD za uncu a spotová platina o 3,73 % na 2158,80 USD.
Autor TASR
New York/Londýn 22. februára (TASR) - Cena zlata v piatok (20. 2.) vzrástla o viac než 1 %. Podporili ju aj slabé údaje z ekonomiky USA. Investori tiež spracovávali oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o nových globálnych clách po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Aprílový kontrakt na zlato si na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok polepšil o 83,50 USD alebo 1,67 % a uzavrel na 5080,90 USD (4317,92 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý týždeň sa posilnil približne o 1,6 %. Spotové zlato v piatok vzrástlo o 2,23 % na 5107,45 USD za uncu.
„Je ťažké predstaviť si, že by sa prezident stiahol, pokúsi sa obnoviť clá cez iné zákony, čo zvýši volatilitu,“ uviedol nezávislý obchodník s kovmi Tai Wong. Dodal však, že strednodobá neistota neodradí tých, ktorí počítajú s rastom ceny zlata.
Trump utrpel v piatok (20. 2.) porážku pred Najvyšším súdom, ktorý zrušil podstatnú časť jeho ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci. Trump však v reakcii na verdikt súdu najprv ohlásil globálne clo na dovoz do USA vo výške 10 %. V sobotu (21. 2.) potom vyhlásil, že ho zvyšuje na 15 %.
V piatok zverejnené údaje ukázali, že tempo rastu ekonomiky USA sa vo 4. štvrťroku prudko spomalilo na 1,4 %, pričom analytici očakávali expanziu až o 2,9 %. Aktivitu ovplyvnilo obmedzenie činnosti federálnych agentúr (shutdown) a slabší spotrebiteľský dopyt.
Preferovaný cenový ukazovateľ americkej centrálnej banky (Fed) ukázal, že inflácia v USA sa na konci minulého roka zrýchlila a pohybuje sa výrazne nad dvojpercentným cieľom. Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v decembri medziročne vzrástol o 3 % po novembrovom zvýšení o 2,7 %. Medzimesačne jadrový PCE stúpol o 0,4 % po + 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
„Údaje ukazujú, že inflácia je stále prítomná, no slabší HDP naznačuje, že ekonomika nie je blízko obratu. Neistota v USA pretrváva, čo podporuje zlato,“ uviedol Bob Haberkorn, hlavný trhový stratég RJO Futures.
Obchodníci naďalej očakávajú, že Fed v tomto roku zníži sadzby dvakrát, vždy o 25 bázických bodov. Zlato ako bezpečný prístav profituje z geopolitickej a ekonomickej neistoty a tiež z prostredia nižších úrokových sadzieb.
Spotové striebro v piatok vzrástlo o 7,82 % na 84,647 USD za uncu a spotová platina o 3,73 % na 2158,80 USD.
(1 EUR = 1,1767 USD)
