Cena zlata vzrástla o viac než 2 %

Londýn 5. mája (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok o viac než 2 %. Podpísal sa pod to slabší dolár a najnovšie aktivity amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré opäť zvýšili napätie medzi investormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 13.55 h SELČ 3313,21 USD (2920,93 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,3 %. Cenu drahého kovu podporilo oslabenie dolára, ako aj Trumpove nové clá. Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu amerického dolára voči košu šiestich svetových mien, klesol o 0,4 %. Americký prezident najnovšie oznámil, že nariadil uvalenie 100-percentných ciel na všetky filmy natočené mimo Spojených štátov, pretože podľa neho súčasný trend výroby amerických filmov v zahraničí Hollywood „ničí“.



Investori zároveň čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v utorok (6. 5.) a stredu (7. 5.), pričom centrálna banka svoje rozhodnutie oznámi na záver zasadnutia. Očakáva sa, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené, trhy však čakajú na ekonomické projekcie, jasnejší kurz ďalšieho vývoja úrokových sadzieb a vyjadrenia šéfa Fedu Jeroma Powella.



Powellova pozícia sa stabilizovala potom, ako Trump, ktorý v polovici apríla zvažoval jeho odvolanie, ku koncu minulého mesiaca oznámil, že tak urobiť neplánuje. Ponechanie Powella vo funkcii do konca jeho funkčného obdobia, ktoré sa mu končí v máji 2026, potvrdil Trump aj v týchto dňoch, znovu však uviedol, že centrálna banka by mala úrokové sadzby znížiť.



Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 1,3 % na 32,38 USD/unca. Cena sa zvýšila aj pri platine a paládiu, avšak miernejším tempom. Cena platiny vzrástla o 0,1 % na 961,41 USD/unca a paládia o 0,7 % na 960,13 USD/unca.



(1 EUR = 1,1343 USD)