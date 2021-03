Cena zlata vzrástla o viac než dve percentá

Londýn/New York 9. marca (TASR) - Cena zlata v utorok vzrástla o viac než 2 % a zotavila sa z 9-mesačného minima zaznamenaného v pondelok (8. 3.). Hlavnými dôvodmi boli pokles výnosov dlhopisov americkej vlády a oslabenie dolára.



Spotová cena zlata sa o 16.15 h SEČ nachádzala s plusom 2,1 % na 1716,11 USD (1442,84 eura) za uncu (31,1 gramu). V pondelok padla až na 1676,10 USD za uncu, čo bolo najmenej od 5. júna 2020.



Aprílový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex sa o 16.20 h SEČ predával so ziskom 2,34 % po 1717,30 USD za uncu.



"Neviem, či je to koniec trendu zvyšovania výnosov, ale je to začiatok. Obchodníci so zlatom a striebrom na toto čakali a vracajú sa na trh," uviedol stratég firmy RJO Futures Bob Haberkorn.



Cena striebra stúpla o 3,4 % na 25,95 USD za uncu a platiny o 3,3 % na 1173,35 USD za uncu. Naopak, paládium sa oslabilo o 1 % na 2293,11 USD za uncu.



(1 EUR = 1,1894 USD)