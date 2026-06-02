Cena zlata vzrástla o viac než percento

Autor TASR
Londýn 2. júna (TASR) - Cena zlata vzrástla v utorok o viac než percento. Trhy tak reagovali na pokles výnosov amerických dlhopisov, ako aj cien ropy, čo zmiernilo obavy z ďalšieho zrýchľovania inflácie a následne vyšších úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla okolo 11.00 h SELČ 4525,72 USD (3886,07 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,1 %. Aj augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 1,1 % a dosiahol 4556 USD/unca.
Ceny ropy klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že USA pokračujú v mierových rokovaniach s Iránom. Nižšie ceny ropy zmierňujú obavy z inflácie a redukujú tak aj riziko vyšších úrokových sadzieb. Zlato je síce považované za zábezpeku proti inflácii, avšak v prípade rastu úrokových sadzieb záujem o toto neúročené aktívum klesá. Cenu zlata okrem toho podporilo aj oznámenie Libanonu o čiastočnom prímerí medzi hnutím Hizballáh a Izraelom.
Investori teraz čakajú na údaje o vývoji na americkom pracovnom trhu za mesiac máj, ktoré zverejní ministerstvo práce. Tie budú oznámené v piatok 5. júna. Okrem toho by sa k súčasnej situácii v americkej ekonomike mali tento týždeň vyjadriť niektorí zástupcovia americkej centrálnej banky Fed vrátane prezidentky Federálnej banky v Clevelande Beth Hammackovej, prezidentky Federálnej banky v San Franciscu Mary Dalyovej a guvernéra Fedu Michaela Barra.
Aj cena ďalších drahých kovov zaznamenala v utorok rast. Cena striebra vzrástla o 2 % na 76,32 USD, rovnako cena platiny o 2 % na 1961,90 USD a cena paládia sa zvýšila o 1,2 % na 1378,25 USD/unca.
(1 EUR = 1,1646 USD)
