Cena zlata vzrástla o vyše 1 % takmer na 2932 dolárov za troyskú uncu

Londýn 18. februára (TASR) - Cena zlata vzrástla v utorok o viac než percento. Dopyt po drahom kove na vysokej úrovni udržuje pokračujúca neistota súvisiaca s colnými plánmi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla do 18.03 h SEČ o 1,2 % na 2931,75 USD (2806,31 eura) za troyskú uncu (31,1 gramu). Minulý týždeň vyskočila na historické maximum, keď v utorok 11. februára zaznamenala 2942,70 USD/unca.



Trump od svojho nástupu do funkcie prezidenta koncom januára oznámil dovozné clá voči viacerým krajinám, plošné clá na dovoz ocele a hliníka a pohrozil recipročnými clami voči obchodným partnerom. To zvyšuje napätie na trhu, čo podporuje aktíva, ktoré v časoch geopolitickej či ekonomickej neistoty fungujú ako bezpečný prístav. K tým patrí aj zlato. Navyše, podľa analytikov nemeckej banky Commerzbank podporu cene zlata poskytuje aj pokračujúci nákup zo strany centrálnych bánk.



Čo sa týka ďalších drahých kovov, rast cien zaznamenali platina a paládium, zatiaľ čo cena striebra stagnovala na úrovni 32,78 USD/unca. Cena platiny sa zvýšila o 0,7 % na 981,95 USD/unca a cena paládia o 1,8 % na 980,14 USD/unca.



(1 EUR = 1,0447 USD)