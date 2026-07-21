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Cena zlata vzrástla o vyše percenta, prekročila 4050 USD/unca
Spotová cena zlata dosiahla do 7.30 h SELČ 4054,24 USD (3548,26 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,2 %.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Cena zlata vzrástla v utorok o viac než percento a prekročila hranicu 4050 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu podporili správy o diplomatickom úsilí zmierniť súčasnú vyhrotenú situáciu medzi USA a Iránom. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.30 h SELČ 4054,24 USD (3548,26 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,2 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástol o 1,1 % na 4059,10 USD/unca.
Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne so Spojenými štátmi. Na jeho základe by začalo platiť desaťdňové prímerie s USA s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť dohodu z polovice júna. Tieto informácie viedli v utorok k poklesu cien ropy, čo zmierňuje inflačné riziká, takže americká centrálna banka by mohla opatrnejšie postupovať, čo sa týka zvyšovania úrokových sadzieb.
Rast zaznamenala cena aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra vzrástla o 2,8 % na 57,99 USD za troyskú uncu, cena platiny o 1 % na 1610,06 USD a cena paládia o 1,2 % na 1267,68 USD/unca.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 7.30 h SELČ 4054,24 USD (3548,26 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,2 %. Augustový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástol o 1,1 % na 4059,10 USD/unca.
Sprostredkovatelia predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia vo vojne so Spojenými štátmi. Na jeho základe by začalo platiť desaťdňové prímerie s USA s cieľom nájsť spôsob, ako obnoviť dohodu z polovice júna. Tieto informácie viedli v utorok k poklesu cien ropy, čo zmierňuje inflačné riziká, takže americká centrálna banka by mohla opatrnejšie postupovať, čo sa týka zvyšovania úrokových sadzieb.
Rast zaznamenala cena aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra vzrástla o 2,8 % na 57,99 USD za troyskú uncu, cena platiny o 1 % na 1610,06 USD a cena paládia o 1,2 % na 1267,68 USD/unca.
(1 EUR = 1,1426 USD)