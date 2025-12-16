< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla, očakáva sa ďalšie zníženie úrokových sadzieb
Spotová cena zlata dosiahla do 16.07 h SEČ 4316,67 USD (3665,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR,aktualizované
Londýn 16. decembra (TASR) - Cena zlata v utorok vzrástla potom, ako investori v reakcii na údaje o raste nezamestnanosti v USA posilnili očakávania, že americká centrálna banka bude v redukcii úrokových sadzieb pokračovať. To sa odrazilo aj na oslabení dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 16.07 h SEČ 4316,67 USD (3665,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,4 %. Reagovala tak na oslabenie dolára na nové dvojmesačné minimum.
Americké ministerstvo práce v utorok v rámci odloženej správy o tvorbe nových pracovných miest za mesiac november uviedlo, že v USA sa minulý mesiac vytvorilo mimo poľnohospodárstva 64.000 nových pracovných pozícií. To je viac, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so vznikom 45.000 nových pracovných miest.
Avšak miera nezamestnanosti vzrástla na 4,6 %. To je najvyššia nezamestnanosť od septembra 2021. Ekonómovia pritom predpokladali, že nezamestnanosť dosiahne 4,4 %.
Tieto informácie posilnili očakávania investorov, že americká centrálna banka (Fed) po decembrovej redukcii zníži úrokové sadzby aj na januárovom zasadnutí. Pravdepodobnosť, že tak Fed urobí, vzrástla po správe o vývoji na americkom trhu práce na 26,6 %. Pred ňou ju trhy stanovili na 24,4 %.
(1 EUR = 1,1776 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 16.07 h SEČ 4316,67 USD (3665,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,4 %. Reagovala tak na oslabenie dolára na nové dvojmesačné minimum.
Americké ministerstvo práce v utorok v rámci odloženej správy o tvorbe nových pracovných miest za mesiac november uviedlo, že v USA sa minulý mesiac vytvorilo mimo poľnohospodárstva 64.000 nových pracovných pozícií. To je viac, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so vznikom 45.000 nových pracovných miest.
Avšak miera nezamestnanosti vzrástla na 4,6 %. To je najvyššia nezamestnanosť od septembra 2021. Ekonómovia pritom predpokladali, že nezamestnanosť dosiahne 4,4 %.
Tieto informácie posilnili očakávania investorov, že americká centrálna banka (Fed) po decembrovej redukcii zníži úrokové sadzby aj na januárovom zasadnutí. Pravdepodobnosť, že tak Fed urobí, vzrástla po správe o vývoji na americkom trhu práce na 26,6 %. Pred ňou ju trhy stanovili na 24,4 %.
(1 EUR = 1,1776 USD)