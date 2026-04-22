Streda 22. apríl 2026
Cena zlata vzrástla, podporilo ju predĺženie prímeria medzi USA a Irán

Na snímke zlatá tehlička. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Autor TASR
Londýn 22. apríla (TASR) - Cena zlata sa v stredu vrátila k rastu po tom, ako v predchádzajúcom obchodovaní klesla na najnižšiu úroveň za takmer desať dní. Prispel k tomu pokles cien ropy po tom, ako USA oznámili predĺženie prímeria s Iránom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 10.15 h SELČ 4759,63 USD (4044,90 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1 % a zmenu kurzu po tom, ako v predchádzajúcom dni zaznamenala pokles na najnižšiu úroveň od 13. apríla. Júnový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex vzrástol o 1,3 % na 4778,30 USD/unca.

Americký prezident Donald Trump v utorok (21. 4.) oznámil, že USA predlžujú prímerie s Iránom na neurčito. Cieľom je vytvoriť priestor na pokračovanie mierových rokovaní. To zmiernilo obavy trhov zo zrýchľovania inflácie a rizika pokračovania vysokých úrokových sadzieb.

(1 EUR = 1,1767 USD)
Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle