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Cena zlata vzrástla, pohybuje sa nad 4094 USD za uncu
Cenu zlata podporil vývoj cien ropy, ktoré klesli, čo zmiernilo inflačné obavy.
Autor TASR
Londýn 9. novembra (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla o necelé percento a pohybuje sa nad 4094 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu zlata podporil vývoj cien ropy, ktoré klesli, čo zmiernilo inflačné obavy. Navyše, investori čakajú na nové ekonomické údaje z USA, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodovanie americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 10.25 h SEČ 4094,43 USD (3667,20 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,7 %. V rovnakom rozsahu sa zvýšil decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex, ktorý dosiahol 4103,60 USD/unca.
Cena zlata vzrástla za celý minulý týždeň približne o 5 %. Výrazne ju podporili výsledky doplňujúcich volieb do amerického Kongresu, v ktorých Demokratická strana získala väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, čo zvýšilo nádeje na skoršie ukončenie vojny v Iráne. To by znamenalo ďalší pokles cien ropy a menšie riziko zvyšovania úrokových sadzieb.
Veľa však napovedia údaje o spotrebiteľskej inflácii a cenách producentov v USA. Tie budú zverejnené v prípade spotrebiteľskej inflácie v utorok 10. novembra a v prípade cien výrobcov v piatok (13. 11.).
Cena vzrástla aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra sa zvýšila o 1,2 % na 52,51 USD za troyskú uncu, cena platiny o 0,8 % na 1545,87 USD a cena paládia o 0,9 % na 1033,24 USD/unca.
(1 EUR = 1,1165 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 10.25 h SEČ 4094,43 USD (3667,20 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,7 %. V rovnakom rozsahu sa zvýšil decembrový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex, ktorý dosiahol 4103,60 USD/unca.
Cena zlata vzrástla za celý minulý týždeň približne o 5 %. Výrazne ju podporili výsledky doplňujúcich volieb do amerického Kongresu, v ktorých Demokratická strana získala väčšinu v Snemovni reprezentantov aj v Senáte, čo zvýšilo nádeje na skoršie ukončenie vojny v Iráne. To by znamenalo ďalší pokles cien ropy a menšie riziko zvyšovania úrokových sadzieb.
Veľa však napovedia údaje o spotrebiteľskej inflácii a cenách producentov v USA. Tie budú zverejnené v prípade spotrebiteľskej inflácie v utorok 10. novembra a v prípade cien výrobcov v piatok (13. 11.).
Cena vzrástla aj pri ďalších drahých kovoch. Cena striebra sa zvýšila o 1,2 % na 52,51 USD za troyskú uncu, cena platiny o 0,8 % na 1545,87 USD a cena paládia o 0,9 % na 1033,24 USD/unca.
(1 EUR = 1,1165 USD)