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Cena zlata vzrástla, pohybuje sa okolo 4078 USD/unca
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SELČ 4078,10 USD (3541,55 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 4. augusta (TASR) - Cena zlata zaznamenala v utorok mierny rast a prekročila 4078 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu žltého kovu podporil pokles cien ropy, ktorý zmiernil inflačné očakávania a pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Trhy okrem toho čakajú na ďalšie správy z americkej centrálnej banky (Fed) o jej budúcich krokoch. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SELČ 4078,10 USD (3541,55 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,6 %.
Do veľkej miery ju podporil pokles cien ropy. Tie klesli približne o 5 % napriek tomu, že kľúčové transportné trasy sa zatiaľ neotvorili. K poklesu cien ropy prispelo ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktoré uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú.
Výrazný pokles cien ropy sa podpísal pod zníženie inflačných očakávaní, ako aj očakávaní rastu úrokových sadzieb v USA. Pravdepodobnosť, že Fed na svojom septembrovom zasadnutí úrokové sadzby zvýši, dosahuje v súčasnosti 61 %. Pred týždňom dosahovala viac než 80 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,6 % na 59,70 USD za uncu a ešte výraznejší rast zaznamenali ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 5,6 % na 1719,49 USD a cena paládia o 5 % na 1328 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1515 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 16.00 h SELČ 4078,10 USD (3541,55 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 0,6 %.
Do veľkej miery ju podporil pokles cien ropy. Tie klesli približne o 5 % napriek tomu, že kľúčové transportné trasy sa zatiaľ neotvorili. K poklesu cien ropy prispelo ministerstvo zahraničných vecí Kataru, ktoré uviedlo, že snahy o diplomatické urovnanie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom stále prebiehajú.
Výrazný pokles cien ropy sa podpísal pod zníženie inflačných očakávaní, ako aj očakávaní rastu úrokových sadzieb v USA. Pravdepodobnosť, že Fed na svojom septembrovom zasadnutí úrokové sadzby zvýši, dosahuje v súčasnosti 61 %. Pred týždňom dosahovala viac než 80 %.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,6 % na 59,70 USD za uncu a ešte výraznejší rast zaznamenali ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 5,6 % na 1719,49 USD a cena paládia o 5 % na 1328 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1515 USD)