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Cena zlata vzrástla, posunula sa na takmer 4195 USD za troyskú uncu
Spotová cena zlata dosiahla do 8.08 h SELČ 4194,99 USD (3658,32 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Bangalúr 22. júna (TASR) - Cena zlata sa po poklese v predchádzajúcom obchodovaní na viac než týždenné minimum v pondelok zotavila. Podporili ju vyhlásenia Iránu o pokroku v mierových rokovaniach s USA, aj keď očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v Spojených štátoch po signáloch nového vedenia americkej centrálnej banky (Fed) limitovali rozsah rastu ceny drahého kovu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.08 h SELČ 4194,99 USD (3658,32 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,8 %. V piatok (19. 6.) uzatvorila obchodovanie na najnižšej úrovni od 11. júna. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex však klesol o 0,8 % na 4213,10 USD/unca.
V pondelok skončili predstavitelia Iránu a USA prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku, pričom zástupcovia obidvoch strán sa dohodli na ďalších krokoch, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Irán zároveň oznámil, že rokovania napredujú veľmi dobre. V reakcii na to klesli ceny ropy, čo zmiernilo obavy trhov zo zrýchlenia inflácie.
Na druhej strane, Fed pod vedením nového šéfa banky Kevina Warsha, ktorý v stredu (17. 6.) ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, upravil predchádzajúci výhľad poukazujúci na zníženie sadzieb v tomto roku. Predstavitelia Fedu tentoraz naznačili, že zvýšenie je možné. Trhy teraz až na 89 % očakávajú, že centrálna banka v decembri zvýši úrokové sadzby. Pred zasadnutím menového výboru Fedu bola pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovená na 61 %.
Vzrástla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 2,4 % na 66,48 USD, cena platiny o 0,7 % na 1675,91 USD a cena paládia o 1,8 % na 1280,45 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 8.08 h SELČ 4194,99 USD (3658,32 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,8 %. V piatok (19. 6.) uzatvorila obchodovanie na najnižšej úrovni od 11. júna. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex však klesol o 0,8 % na 4213,10 USD/unca.
V pondelok skončili predstavitelia Iránu a USA prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku, pričom zástupcovia obidvoch strán sa dohodli na ďalších krokoch, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Irán zároveň oznámil, že rokovania napredujú veľmi dobre. V reakcii na to klesli ceny ropy, čo zmiernilo obavy trhov zo zrýchlenia inflácie.
Na druhej strane, Fed pod vedením nového šéfa banky Kevina Warsha, ktorý v stredu (17. 6.) ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, upravil predchádzajúci výhľad poukazujúci na zníženie sadzieb v tomto roku. Predstavitelia Fedu tentoraz naznačili, že zvýšenie je možné. Trhy teraz až na 89 % očakávajú, že centrálna banka v decembri zvýši úrokové sadzby. Pred zasadnutím menového výboru Fedu bola pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovená na 61 %.
Vzrástla aj cena ďalších drahých kovov. Cena striebra sa zvýšila o 2,4 % na 66,48 USD, cena platiny o 0,7 % na 1675,91 USD a cena paládia o 1,8 % na 1280,45 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1467 USD)