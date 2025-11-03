< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla, posunula sa nad 4020 USD za uncu
Rast zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, a to o 0,9 % na 4031,50 USD/unca.
Autor TASR
Londýn 3. novembra (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla, pričom sa posunula nad 4020 USD za troyskú uncu (31,1 g). Vývoj ceny drahého kovu ovplyvnili opätovne zvýšené očakávania trhov, že americká centrálna banka na poslednom zasadnutí v tomto roku zníži úrokové sadzby. Obchodníci tak reagovali na slová guvernéra Fedu Christophera Wallera. Rast však nebol výrazný, keďže na cenu kovu opačným smerom pôsobí silnejší dolár a čiastočné zmiernenie napätia vo svetovom obchode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla o 10.05 h SEČ 4020,45 USD (3479,704 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. Rast zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, a to o 0,9 % na 4031,50 USD/unca.
Cenu zlata podporilo vyjadrenie Wallera, podľa ktorého by americká centrálna banka mala znížiť hlavnú úrokovú sadzbu aj na decembrovom zasadnutí. Ako dôvod uviedol nepriaznivú situáciu na trhu práce. Jeho slová sa odrazili na odhadoch obchodníkov, čo sa týka ďalšej redukcie sadzieb. Pravdepodobnosť ich poklesu na decembrovom zasadnutí Fedu stanovili na 70 %.
Rozsah rastu ceny zlata však obmedzilo čiastočné zmiernenie napätia vo svetovom obchode. Americký prezident Donald Trump po rokovaniach so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom oznámil minulý týždeň v juhokórejskom Pusane novú obchodnú dohodu s Pekingom. Tá znižuje americké clá na čínsky tovar výmenou za prísľuby Pekingu, čo sa týka riešenia prílevu fentanylu na územie USA, ďalej nákupov americkej sóje a exportu prvkov vzácnych zemín. Okrem toho sa dolárový index drží na trojmesačnom maxime, čo negatívne pôsobí na cenu zlata.
Navyše, investori čakajú na ekonomické správy z USA. Medzi ne patria údaje o tvorbe nových pracovných miest v súkromnom sektore, ktoré zverejní inštitút ADP. Tieto údaje majú vplyv na rozhodovanie americkej centrálnej banky.
(1 EUR = 1,1554 USD)
Spotová cena zlata dosiahla o 10.05 h SEČ 4020,45 USD (3479,704 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. Rast zaznamenal aj decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, a to o 0,9 % na 4031,50 USD/unca.
Cenu zlata podporilo vyjadrenie Wallera, podľa ktorého by americká centrálna banka mala znížiť hlavnú úrokovú sadzbu aj na decembrovom zasadnutí. Ako dôvod uviedol nepriaznivú situáciu na trhu práce. Jeho slová sa odrazili na odhadoch obchodníkov, čo sa týka ďalšej redukcie sadzieb. Pravdepodobnosť ich poklesu na decembrovom zasadnutí Fedu stanovili na 70 %.
Rozsah rastu ceny zlata však obmedzilo čiastočné zmiernenie napätia vo svetovom obchode. Americký prezident Donald Trump po rokovaniach so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom oznámil minulý týždeň v juhokórejskom Pusane novú obchodnú dohodu s Pekingom. Tá znižuje americké clá na čínsky tovar výmenou za prísľuby Pekingu, čo sa týka riešenia prílevu fentanylu na územie USA, ďalej nákupov americkej sóje a exportu prvkov vzácnych zemín. Okrem toho sa dolárový index drží na trojmesačnom maxime, čo negatívne pôsobí na cenu zlata.
Navyše, investori čakajú na ekonomické správy z USA. Medzi ne patria údaje o tvorbe nových pracovných miest v súkromnom sektore, ktoré zverejní inštitút ADP. Tieto údaje majú vplyv na rozhodovanie americkej centrálnej banky.
(1 EUR = 1,1554 USD)