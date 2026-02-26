< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla pre neistotu v dôsledku colnej politiky USA
Spotová cena zlata dosiahla do 12.45 h SEČ 5174,07 USD (4390,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,1 %.
Autor TASR
Londýn 26. februára (TASR) - Cena zlata zaznamenala vo štvrtok rast, avšak iba mierny. Investorov naďalej zneisťuje colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, okrem toho, trhy čakajú na ďalšie podrobnosti z rokovaní medzi USA a Iránom, ako aj na údaje z amerického trhu práce. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.45 h SEČ 5174,07 USD (4390,76 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,1 %.
„Pretrvávajúce napätie vo vzťahoch USA a Iránu a neistota obklopujúca svetovú ekonomiku v dôsledku Trumpových dovozných ciel sú hlavným katalyzátorom ceny zlata,“ povedal Carlo Alberto De Casa, analytik z bankovej skupiny Swissquote. Okrem toho sa popoludní uskutoční ďalšie kolo rokovaní medzi USA a Iránom a v Spojených štátoch budú zverejnené nové údaje o vývoji počtu žiadostí o podporu v nezamestnanosti.
Od začiatku tohto roka vzrástla cena zlata približne o 20 %. Okrem neistoty na trhu k tomu prispieva aj zvýšený dopyt v Ázii a pokračujúci nákup zlata zo strany centrálnych bánk.
(1 EUR = 1,1784 USD)
