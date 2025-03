Cena zlata vzrástla, priblížila sa k nedávnemu rekordu

Londýn 27. marca (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla a vrátila sa do blízkosti minulotýždňového historického maxima. Dopyt po drahom kove opäť podporil americký prezident Donald Trump, ktorý najnovšie oznámil, že uvalí nové clá na dovoz áut do USA. Napätie vo svetovom obchode sa tak ešte zvýšilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla vo štvrtok okolo poludnia o viac než 1 % na 3052,97 USD (2829,97 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Dosiahla tak úroveň, ktorá je iba pár dolárov od historického maxima z 20. marca, keď cena zlata prekonala 3057 USD/unca.



„Politika súčasnej americkej administratívy vyvoláva obrovskú neistotu. To podporuje cenu zlata, ktoré je investormi považované za aktívum ideálne práve do neistých časov a otrasov na trhoch,“ povedal Nitesh Shah, komoditný stratég zo spoločnosti WisdomTree. Od začiatku roka vzrástla cena žltého kovu o vyše 15 %.



Trump v stredu (26. 3.) oznámil, že na všetky dovážané osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá uvalí 25-percentné clo. Do platnosti by malo vstúpiť potom, čo Trump plánuje oznámiť recipročné clá zamerané na krajiny, s ktorými majú USA vysoký obchodný deficit.



Investičná banka Goldman Sachs v stredu zvýšila odhad ceny zlata k záveru tohto roka na 3300 USD/unca. Pôvodne počítala s tým, že na konci roka sa bude pohybovať okolo 3100 USD za uncu.



Vo štvrtok vzrástli ceny aj ďalších drahých kovov, z toho najvýraznejšie striebra. Jeho cena sa zvýšila o 0,7 % na 33,93 USD/unca. Cena platiny vzrástla o 0,5 % na 979,55 USD a paládia o 0,4 % na 972 USD za uncu.



(1 EUR = 1,0788 USD)