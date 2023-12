Cena zlata vzrástla, smeruje k najlepšiemu výsledku za tri roky

New York 29. decembra (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla, pričom za celý rok smeruje k najprudšiemu rastu za posledné tri roky. Smerom nahor ju v závere roka posunuli očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne už v 1. štvrťroku s uvoľňovaním svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 12.03 h SEČ 2065,29 USD za troyskú uncu (31,1 gramu). V porovnaní so záverom štvrtkového obchodovania (28. 12.) sa tak zvýšila o 0,02 %.



Od začiatku tohto roka cena zlata vzrástla zhruba o 14 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od roku 2020. Rekord dosiahla 4. decembra, a to 2135,40 USD/unca.



"V najbližšom období sa cena zlata bude pohybovať väčšinou v rozpätí 1950 USD - 2150 USD/unca, pričom rozsah výkyvov budú ovplyvňovať makroekonomické údaje a s tým súvisiace očakávania o redukcii úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky. Okrem toho však na ceny zlata bude mať vplyv aj neočakávaný vývoj v oblasti geopolitických rizík," uviedla Daniela Corsiniová, ekonómka z banky Intesa Sanpaolo.



"V prípade jednoznačných očakávaní, čo sa týka uvoľňovania menovej politiky zo strany Fedu, ako aj nečakanej eskalácie geopolitického napätia, by zlato mohlo zaznamenať nový rekord," dodala Corsiniová. Ak sa situácia bude vyvíjať týmto smerom, maximálnu cenu zlata v budúcom roku predpokladá Corsiniová na úrovni 2300 USD/unca.