Cena zlata vzrástla, smeruje k najlepšiemu týždňu za dva mesiace

Londýn 10. januára (TASR) - Cena zlata smeruje k najlepšiemu týždňu približne za dva mesiace. Prispieva k tomu neistota súvisiaca s nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu, ako aj blížiace sa informácie z USA o vývoji na americkom pracovnom trhu za december. Tie budú zverejnené v popoludňajších hodinách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla v ranných hodinách o 0,2 % na 2674,36 USD (2595,21 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Za tento týždeň sa cena zlata zvýšila o viac než 1 % a smeruje tak k najlepšiemu týždennému vývoju od polovice novembra.



Trhy čakajú na údaje amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu a nezamestnanosti za december. Očakáva sa, že americká ekonomika vytvorila v poslednom mesiaci minulého roka 160.000 nových pracovných miest po vzniku 227.000 pracovných pozícií v novembri. Slabšia tvorba pracovných miest cene zlata pomáha, keďže americká centrálna banka by sa v reakcii na oslabenie trhu práce mohla rozhodnúť pre menej opatrný prístup k redukcii úrokových sadzieb. V súčasnosti trhy odhadujú, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému (Fed) by mohlo dôjsť v máji alebo júni.



Vzrástla aj spotová cena striebra. Dosiahla 30,3 USD/uncu, čo predstavuje zvýšenie o 0,6 %.



(1 EUR = 1,0305 USD)