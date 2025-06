Cena zlata vzrástla, smeruje k rastu aj za celý týždeň

Londýn 6. júna (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla, pričom k rastu smeruje aj za celý týždeň. Aj keď obnovenie rozhovorov o obchode medzi USA a Čínou signalizovalo pokles ceny drahého kovu, napätie medzi investormi zvýšili nepriaznivé údaje z amerického trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla pred 8.00 h SELČ 3363,33 USD (2944,35 eura) za troyskú uncu (31,1 gramu). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,3 %. Za celý týždeň zaznamenala cena zlata predbežne rast o 2,3 %.



Cenu drahého kovu posunuli nahor najmä údaje z pracovného trhu USA. Podľa amerického ministerstva práce zo štvrtka (5. 6.) sa počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti zvýšil minulý týždeň o 8000 na 247.000. To je najvyššia úroveň za osem mesiacov.



Výsledok tak zvýšil napätie medzi investormi. To zasa predstavuje podporu pre zlato, keďže žltý kov patrí medzi takzvané bezpečné prístavy, teda aktíva, na ktoré sa investori obracajú v čase neistoty a otrasov na trhoch. Investori teraz čakajú na oficiálne údaje amerického ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu za mesiac máj, ktoré budú zverejnené v piatok.



Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,7 % na 35,92 USD/unca, napriek tomu sa drží blízko 13-ročného maxima. Naopak, cena platiny vzrástla o 1,7 % na 1149,85 USD a cena paládia o 0,7 % na 1012,60 USD za troyskú uncu. Vo všetkých troch prípadoch zároveň cena smeruje k týždennému rastu.



(1 EUR = 1,1423 USD)