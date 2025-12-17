< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla, striebro prvýkrát prekročilo hranicu 65 USD/unca
Cenu striebra tlačí nahor pokles zásob, pričom dopyt po kove zo strany priemyslu prudko rastie. To zároveň zvyšuje aj aktivity špekulantov.
Autor TASR
Londýn 17. decembra (TASR) - Cena zlata v stredu vzrástla, keďže údaje o vývoji na americkom trhu práce naznačili pokračovanie redukcie úrokových sadzieb v USA. Navyše, cena striebra vyskočila na nový rekord, pričom prvýkrát prekročila hranicu 65 a nakrátko aj 66 USD za troyskú uncu (31,1 g). Rýchlo nahor ide aj cena platiny, ktorá vzrástla na viac než 17-ročné maximum. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla predpoludním takmer 4319 USD (3667,63 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,4 %.
Vývoj na trhu so zlatom ovplyvnili informácie zo Spojených štátov, že nezamestnanosť vzrástla v novembri na 4,6 %. To je najvyššia miera nezamestnanosti v USA od septembra 2021. Takéto údaje posilnili očakávania investorov, že americká centrálna banka pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb aj na januárovom zasadnutí.
Omnoho výraznejšie vzrástla cena striebra, a to o 3,3 % na 65,91 USD za uncu. Prvýkrát tak prekročila hranicu 65 USD/unca, pričom nakrátko sa dostala aj nad 66 USD/unca, keď zaznamenala 66,52 USD za troyskú uncu.
Cenu striebra tlačí nahor pokles zásob, pričom dopyt po kove zo strany priemyslu prudko rastie. To zároveň zvyšuje aj aktivity špekulantov. „Je to kritický minerál. Je súčasťou programu zelených energií, pričom ponuka je napätá. Špekulanti tak idú s prúdom,“ povedal analytik Ross Norman.
V prípade obidvoch drahých kovov sa cena tento rok výrazne zvýšila. Od začiatku roka vzrástla cena zlata o 65 % a cena striebra až o 128 %.
Z ďalších drahých kovov cena platiny vzrástla o 4,2 %, pričom sa dostala na 1927,35 USD/unca, čo je najvyššia cena platiny za vyše 17 rokov. Cena paládia vzrástla o 2,2 % na 1638,96 USD za uncu, čo predstavuje dvojmesačné maximum.
(1 EUR = 1,1776 USD)
