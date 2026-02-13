< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla, trhy reagovali na údaje o inflácii v USA
Spotová cena zlata dosiahla do 15.30 h SEČ 4992,27 USD (4208,62 eura) za uncu.
Autor TASR
Londýn 13. februára (TASR) - Po výraznom poklese v závere predchádzajúceho obchodovania sa cena zlata v piatok vrátila k rastu a posunula sa bližšie k hranici 5000 USD za troyskú uncu (31,1 g). Náladu investorov podporili najnovšie informácie o vývoji spotrebiteľských cien v USA, ktoré zvýšili šance na redukciu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.30 h SEČ 4992,27 USD (4208,62 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,5 %. Vo štvrtok (12. 2.) zaznamenala cena zlata pokles približne o 3 % a dosiahla najnižšiu hodnotu za ostatný týždeň.
Cenu žltého kovu podporili piatkové údaje o vývoji inflácie v USA. Tá sa v januári spomalila v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní, pričom rast spotrebiteľských cien bol miernejší, než očakávali ekonómovia.
Medziročne sa spotrebiteľské ceny zvýšili v januári o 2,4 % po decembrovom raste o 2,7 %. Analytici očakávali spomalenie rastu cien iba na 2,5 %. V medzimesačnom porovnaní dosiahla inflácia v USA v prvom mesiaci roka 0,2 %, zatiaľ čo v decembri predstavovala 0,3 %. Analytici počítali s jej zotrvaním na decembrovej úrovni. Miernejšia než predpokladaná inflácia tak opäť zvýšila šance na zníženie úrokových sadzieb v USA.
Okrem ceny zlata sa v piatok zvýšila aj cena striebra. Vzrástla o 2,7 % na 78,72 USD/unca po tom, ako sa vo štvrtok prepadla o 11 %. Za celý týždeň smeruje k rastu o 1,2 %.
(1 EUR = 1,1862 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 15.30 h SEČ 4992,27 USD (4208,62 eura) za uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 1,5 %. Vo štvrtok (12. 2.) zaznamenala cena zlata pokles približne o 3 % a dosiahla najnižšiu hodnotu za ostatný týždeň.
Cenu žltého kovu podporili piatkové údaje o vývoji inflácie v USA. Tá sa v januári spomalila v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní, pričom rast spotrebiteľských cien bol miernejší, než očakávali ekonómovia.
Medziročne sa spotrebiteľské ceny zvýšili v januári o 2,4 % po decembrovom raste o 2,7 %. Analytici očakávali spomalenie rastu cien iba na 2,5 %. V medzimesačnom porovnaní dosiahla inflácia v USA v prvom mesiaci roka 0,2 %, zatiaľ čo v decembri predstavovala 0,3 %. Analytici počítali s jej zotrvaním na decembrovej úrovni. Miernejšia než predpokladaná inflácia tak opäť zvýšila šance na zníženie úrokových sadzieb v USA.
Okrem ceny zlata sa v piatok zvýšila aj cena striebra. Vzrástla o 2,7 % na 78,72 USD/unca po tom, ako sa vo štvrtok prepadla o 11 %. Za celý týždeň smeruje k rastu o 1,2 %.
(1 EUR = 1,1862 USD)