< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla, vrátila sa nad 4550 USD za uncu
Prispel k tomu pokles cien ropy a oslabenie dolára.
Autor TASR
Londýn 25. marca (TASR) - Cena zlata v stredu vzrástla, pričom prekonala 4550 USD za troyskú uncu (31,1 g). Prispel k tomu pokles cien ropy a oslabenie dolára. Rozsah rastu ceny drahého kovu však naďalej obmedzuje napätie na Blízkom východe, ktoré zhoršuje inflačné očakávania. Informoval o tom portál investing.com.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.20 h SEČ 4553,55 USD (3934,97 eura) za troyskú uncu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 1,8 %. Aprílový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástol o 3,3 % 4582,70 USD/unca.
Investori reagovali na správy, že USA poslali Iránu 15-bodový plán na ukončenie vojny. To dáva nádej na zlepšenie dodávok ropy a plynu z krajín Perzského zálivu, čo by znamenalo lepšie vyhliadky v prípade inflácie a šance, že centrálne banky nepristúpia k rastu úrokových sadzieb.
Avšak miestne médiá zároveň informovali, že Izrael v stredu opätovne zaútočil na iránske hlavné mesto Teherán. Navyše, Irán poprel aj predchádzajúce vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o „produktívnych rozhovoroch s Teheránom“. Irán oznámil, že k žiadnym rokovaniam nedošlo. Analytici sú tak presvedčení, že napriek stredajšiemu zotaveniu budú výkyvy na trhoch s veľkou pravdepodobnosťou pretrvávať.
Čo sa týka ďalších drahých kovov, cena striebra dosiahla 73,41 USD/unca, čo predstavuje rast o 3 %. Rast zaznamenala aj cena platiny, a to o 2,2 % na 1977,60 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1572 USD)
