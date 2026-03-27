Cena zlata vzrástla, za týždeň však smeruje k poklesu
Spotová cena zlata dosiahla do 7.40 h SEČ 4466,38 USD (3870,68 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 27. marca (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla, k čomu prispelo oslabenie dolára, za celý týždeň však naďalej smeruje k poklesu, už štvrtý týždeň v rade. Vojna v Iráne totiž zvýšila obavy z inflácie, čo oslabilo očakávania, že americká centrálna banka Fed pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb, naopak, rastie pravdepodobnosť, že sadzby zvýši. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 7.40 h SEČ 4466,38 USD (3870,68 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená rast o 2 %. Za celý týždeň však predbežne klesla o 0,5 %. Aprílový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex vzrástla o 1,9 % na 4461 USD/unca.
Od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára klesla cena zlata približne o 16 %. Ovplyvnilo ju posilnenie dolára, ktorý za toto obdobie vzrástol o viac než 2 %.
Konflikt na Blízkom východe výrazne zvýšil obavy zo zrýchlenia inflácie, čo, naopak, oslabilo pôvodné očakávania, že americký Fed pristúpi k redukcii úrokových sadzieb. Znižovanie úrokových sadzieb posúva ceny zlata nahor. Teraz je situácia opačná a investori sa obávajú, že centrálna banka sadzby skôr zvýši. Pred začatím konfliktu očakávali, že Fed tento rok zníži úrokové sadzby dvakrát.
Aj ďalšie drahé kovy zaznamenali v piatok rast ceny, a to o vyše 3 %, pričom spotová cena striebra vzrástla nad 70 USD za uncu. Cena striebra sa zvýšila o 3,1 % na 70,10 USD/unca, cena platiny o 3,5 % na 1891,02 USD a cena paládia o 3,3 % na 1398,30 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,1539 USD)
