Cena zlata zaznamenala najprudší týždenný nárast za štyri mesiace

New York 19. marca (TASR) - Cena zlata v piatok (17. 3.) prudko stúpla a zaznamenala najprudší týždenný nárast za štyri mesiace. Dôvodom boli turbulencie v bankovom sektore, ktoré vyvolali nervozitu na trhoch a podporili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude menej agresívna pri sprísňovaní menovej politiky.



Menový výbor Fedu (FOMC) bude na budúci týždeň rozhodovať o úrokových sadzbách. Obchodníci aktuálne počítajú s tým, že Fed zvýši sadzby o 25 bázických bodov a nie o 50 bodov, ako sa predpokladalo pred zhoršením krízy v bankovom sektore.



Spotová cena zlata v piatok vzrástla o 3,63 % na 1989,25 USD (1872,59 eura) za uncu (31,1 gramu) a dostala sa na najvyššiu úroveň od apríla 2022. Za celý týždeň si polepšila o 5,8 %.



Aprílový kontrakt na zlato si na komoditnej burze Comex v piatok pripísal 3,68 % a uzavrel na 1993,70 USD za uncu. Májový kontrakt na striebro stúpol o 3,55 % na 22,46 USD za uncu.



Dolárový index klesol o viac než 0,5 % na 103,84 bodu.



"Návrat strachu z bankovej krízy posiela ceny zlata prudko nahor. Mnohí investori do zlata sa pozerajú na krátkodobé makroekonomické riziká a zdá sa, že široká škála očakávaní by mala byť pre zlato väčšinou pozitívna," uviedol analytik spoločnosti OANDA Edward Moya.



Podľa Moyu sú dva scenáre, ktoré sú oba pre zlato pozitívne. Ak Fed skončí so zvyšovaním sadzieb, zlato by si mohlo polepšiť, keďže to krátkodobo oslabí dolár. Ak sa však naopak ukáže, že inflácia sa nespomaľuje a Fed bude musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, bude to mať výrazný negatívny vplyv na ekonomiku, čo podporí dopyt po bezpečných aktívach, medzi ktoré patrí aj zlato.



(1 EUR = 1,0623 USD)