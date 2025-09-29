< sekcia Ekonomika
Cena zlata zaznamenala nový rekord
Cena zlata sa od začiatku tohto roka zvýšila o približne 45 % a za posledné tri roky si pripísala takmer 130 %.
Autor TASR
Londýn 29. septembra (TASR) - Cena zlata naďalej prepisuje rekordy. Cena jednej troyskej unce (31,1 gramu) v pondelok ráno vzrástla o 1,3 % na 3809 dolárov (3263,37 eura), čo predstavuje nové rekordné maximum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Cena zlata sa od začiatku tohto roka zvýšila o približne 45 % a za posledné tri roky si pripísala takmer 130 %. K rastu prispievajú geopolitické riziká vrátane vojny na Ukrajine, čo zvyšuje záujem o aktíva, ktoré sa považujú za bezpečnú investíciu. Dopyt podporuje aj colná politika vlády USA a útoky prezidenta Donalda Trumpa na Federálny rezervný systém (Fed), čo zvyšuje obavy o nezávislosť menovej politiky v najväčšej ekonomike sveta.
(1 EUR = 1,1672 USD)
