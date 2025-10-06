< sekcia Ekonomika
Cena zlata zaznamenala nový rekord
Spotová cena zlata dosiahla v pondelok ráno prechodne 3945 USD (3362 eur) za troyskú uncu (31,1 g), čo je historicky najvyššia hodnota.
Autor TASR
New York 6. októbra (TASR) - Zlato v úvode týždňa pokračovalo v rekordnom raste. Nahor cenu tlačí najmä rozpočtový spor v USA a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Spotová cena zlata dosiahla v pondelok ráno prechodne 3945 USD (3362 eur) za troyskú uncu (31,1 g), čo je historicky najvyššia hodnota. Neskôr cena z tejto úrovne ustúpila na 3930 USD za uncu, čo bolo o 1,1 % viac ako v závere predchádzajúceho obchodovania.
Zlato začiatkom minulého týždňa tri dni po sebe prepisovalo rekordy. Za uplynulú týždeň jeho cena vzrástla takmer o 130 USD alebo o viac ako 3 USD. Hlavným dôvodom nárastu bola rozpočtová kríza v Spojených štátoch. Federálna vláda v USA funguje od 1. októbra v obmedzenom režime po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedokázali dohodnúť na jej financovaní v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch.
(1 EUR = 1,1734 USD)
