Cena zlata zaznamenala nový rekord

Na snímke Zlatá tehlička, ktorá je základom menového zlata. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Spotová cena zlata dosiahla v pondelok ráno prechodne 3945 USD (3362 eur) za troyskú uncu (31,1 g), čo je historicky najvyššia hodnota.

New York 6. októbra (TASR) - Zlato v úvode týždňa pokračovalo v rekordnom raste. Nahor cenu tlačí najmä rozpočtový spor v USA a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Spotová cena zlata dosiahla v pondelok ráno prechodne 3945 USD (3362 eur) za troyskú uncu (31,1 g), čo je historicky najvyššia hodnota. Neskôr cena z tejto úrovne ustúpila na 3930 USD za uncu, čo bolo o 1,1 % viac ako v závere predchádzajúceho obchodovania.

Zlato začiatkom minulého týždňa tri dni po sebe prepisovalo rekordy. Za uplynulú týždeň jeho cena vzrástla takmer o 130 USD alebo o viac ako 3 USD. Hlavným dôvodom nárastu bola rozpočtová kríza v Spojených štátoch. Federálna vláda v USA funguje od 1. októbra v obmedzenom režime po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedokázali dohodnúť na jej financovaní v nasledujúcich zhruba dvoch mesiacoch.

