Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Ekonomika

Cena zlata zlomila ďalší rekord, prekonala 4800 USD za uncu

.
Na archívnej snímke z 23. augusta 2017 tehličky zlata sa nachádzajú v nemeckej centrálnej banke, Deutsche Bundesbank (DBB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA

Na nové maximá ženie drahý kov rastúce napätie v dôsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý trvá na získaní Grónska pre Spojené štáty.

Autor TASR
Londýn 21. januára (TASR) - Cena zlata dosiahla v stredu nové historické maximum, keď prvýkrát prekonala hranicu 4800 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na nové maximá ženie drahý kov rastúce napätie v dôsledku politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý trvá na získaní Grónska pre Spojené štáty. To zvyšuje záujem investorov o aktíva označované ako bezpečný prístav, dopyt po ktorých rastie v časoch zvýšenej neistoty a turbulencií na trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla do 13.00 h SEČ 4861,91 USD (4145,56 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 2,1 %. Prvýkrát tak cena zlata prekročila 4800 USD/unca, pričom počas stredajšieho obchodovania zaznamenala historický rekord na úrovni 4887,82 USD za uncu.

Vzrástla aj cena striebra, a to o 0,5 % na 95,04 USD/unca. Ostatný rekord zaznamenala v utorok (20. 1.), keď dosiahla 95,87 USD/unca. Cenu striebra naďalej podporuje rovnako ako pri zlate záujem o aktíva typu „bezpečný prístav“, ako aj pretrvávajúci zvýšený priemyselný dopyt a nízke zásoby.

(1 EUR = 1,1728 USD)
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky