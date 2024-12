Cenami plynu a tepla pre domácnosti na rok 2025 sa bude zaoberať vláda

Bratislava 2. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripraví finálny prepočet možných kompenzačných opatrení k cenám energií na rok 2025 a predloží ho na koaličnú radu. O konkrétnych kompenzačných opatreniach a cenách energií pre domácnosti potom rozhodne vláda. V pondelok to uviedlo MH v reakcii na regulované ceny energií, ktoré zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Tie by mali napríklad pri plyne medziročne vzrásť od 14,6 až po 33,8 %.



"Ceny energií, a najmä plynu, sú vo vláde jednou z priorít. Ako sme viackrát deklarovali, naším cieľom je zabezpečiť, aby ceny energií aj v nasledujúcom roku zostali pre našich občanov dostupné. V prípade elektriny sa nám to už podarilo. V prípade dodávok plynu a tepla pre domácnosti sme pripravení a už na základe niektorých vydaných cenových rozhodnutí ÚRSO sme informovali všetkých dodávateľov plynu o ďalších krokoch a pripravovaných možnostiach kompenzácií, ktoré budú predložené na rokovanie vlády," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Po finálnych rozhodnutiach ÚRSO podľa nej vláda SR vykoná všetky potrebné kroky na to, aby bola zabezpečená konkrétna pomoc pre domácnosti tak, aby neboli zasiahnuté neprimeraným nárastom cien energií.



Ministerstvo hospodárstva SR už koncom minulého týždňa zorganizovalo stretnutie so zástupcami najväčších dodávateľov plynu na Slovensku v nadväznosti na postupne vydávané cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávky plynu a tepla na rok 2025 a možnosti pripravených kompenzačných opatrení zo strany rezortu hospodárstva s ohľadom na tieto rozhodnutia.