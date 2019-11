Cengelová: Pri projektoch dopravy bude väčší tlak na štátny rozpočet

Bratislava 9. novembra (TASR) – Európska únia (EÚ) chce zmeniť pomer financovania infraštruktúrnych projektov, čo by znamenalo vyšší tlak na štátny rozpočet. V ďalšom období sa tak nebude dať vyhnúť väčšej angažovanosti štátu pri financovaní dopravných projektov. Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka rezortu dopravy Ladislava Cengelová.



"V ďalšom časovom horizonte sa Slovensko musí veľmi vážnym spôsobom zaoberať tým, ako bude financovať ďalej výstavbu dopravnej infraštruktúry, keďže ide o stavby, ktoré sú mimoriadne finančne náročné," podotkla s tým, že pre SR sú významným spôsobom financovania aj európske fondy.



Zároveň poznamenala, že EÚ má záujem zmeniť pomer financovania infraštruktúrnych projektov. V súčasnosti bol podľa Cengelovej systém 85 % na 15 %, pričom v budúcom období Únia indikuje 50 % na 50 %. "Toto bude pre nás znamenať vyšší tlak na verejné rozpočty, zároveň ale z daného balíka sa podarí uspokojiť viacero infraštruktúrnych projektov, pretože tie prostriedky sa rozdelia na viacero stavieb," dodala.



V súčasnosti sú podľa jej slov v príprave strategické a metodické dokumenty, ktoré Slovensku umožnia čerpať v ďalšom programovom období od roku 2021 nový balík finančných prostriedkov. "Aktuálne sme v intenzívnom rokovaní s Európskou komisiou (EK) aj spolu s ďalšími štátmi, ktoré sú takisto prijímateľmi prostriedkov z fondov EÚ o tom, aký veľký bude konečný balík, ktorý dostanú jednotlivé štáty a aké bude jeho cieľové zameranie," priblížila Cengelová.



Slovensko musí podľa nej pri používaní prostriedkov fondov reflektovať priority, ktoré má EÚ. Snaží sa však rokovať o tom, aby boli zohľadnené aj špecifiká jednotlivých štátov. "Samozrejme, nie je to direktívne nariadené, my diskutujeme a hľadáme najlepšie riešenia, ktoré sú optimálne pre tú ktorú členskú krajinu, a preto z pôvodného návrhu, kde malo byť 80 % nového balíka zameraného mimo cestnej infraštruktúry, sa snažíme vyrokovať iný podiel tak, aby boli zohľadnené špecifiká Slovenskej republiky," zdôraznila štátna tajomníčka.