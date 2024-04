Cenové očakávania nemeckých firiem v apríli vzrástli

Mníchov 29. apríla (TASR) - Súčasné cenové plány nemeckých spoločností signalizujú pozastavenie trendu poklesu inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na v pondelok zverejnené údaje ekonomického inštitútu Ifo.



Index cenových očakávaní, ktorý zostavuje mníchovský inštitút, v apríli mierne vzrástol o 0,8 bodu na 15,1 bodu. Inflácia v najbližších mesiacoch pravdepodobne nebude ďalej klesať a zostane na úrovni tesne nad dvoma percentami, uviedol expert Ifo Sascha Möhrle. Inštitút je teda o niečo skeptickejší ako pred mesiacom, keď cenové očakávania klesli na najnižšiu úroveň od roku 2021. Výskumníci v tom čase vyjadrili optimizmus, že inflácia je stále na ústupe a v lete by mala klesnúť pod hranicu dvoch percent.



V sektoroch úzko súvisiacich so spotrebou sa cenové očakávania zvýšili o 1,2 bodu na 25,8 bodu. Ceny sa tak podľa prieskumu pravdepodobne zvýšia najmä v oblasti stravovania alebo v maloobchode s drogériou a hračkami. Naopak, výrazne menej spoločností plánuje zvýšenie cien potravín. Podobná situácia je aj v prípade hotelov a cestovných kancelárií.



Pokles cien sa očakáva v sektore stavebníctva, kde index dosiahol -7,7 bodu po -10,7 bodu v marci. V priemysle index mierne klesol zo 6,3 na 6,0 bodu.



Index cenových očakávaní sa vypočíta tak, že sa od percentuálneho podielu spoločností, ktoré chcú zvýšiť svoje ceny, odpočíta podiel tých, ktoré plánujú znižovanie. Hodnoty vyššie ako nula znamenajú, že viac spoločností chce zvýšiť ceny. Prieskum sa nezaoberá otázkou, o koľko by mali ceny vzrásť alebo klesnúť.



Inflácia v Nemecku sa v poslednom čase výrazne oslabila. Predbežné údaje o vývoji spotrebiteľských cien za apríl zverejní Spolkový štatistický úrad Destatis v pondelok popoludní.