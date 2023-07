Cenový vývoj potravín bude od augusta analyzovať rezort financií

Bratislava 29. júla (TASR) - Analýzu cenového vývoja na trhu so základnými potravinami bude od 1. augusta musieť vykonať Ministerstvo financií (MF) SR. V prípade potreby tiež bude musieť vláde navrhnúť dočasné opatrenia. Vyplýva to z novely zákona o cenách poslancov opozičného Smeru-SD, účinnej od 1. augusta tohto roka.



Do 30 dní od účinnosti novely musí po novom rezort financií vykonať analýzu. Ak sa preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín, ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť potravín, navrhne vhodné opatrenia na obdobie šiestich mesiacov a bezodkladne ich predloží vláde na schválenie.



Príloha zákona o DPH obsahuje zoznam potravín, ktorých ceny bude MF SR sledovať. Opätovne sa tak určí povinnosť viesť evidenciu o cenách tovarov vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru aj pre vybraných predávajúcich, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien.