Centeno: Ak nedôjde k novým šokom, úroková sadzba ECB dosiahne vrchol

Lisabon 8. januára (TASR) - Kľúčové úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) by mali čoskoro dosiahnuť svoj vrchol, pokiaľ sa neobjavia nové externé šoky. Vyhlásil to člen Rady guvernérov ECB a guvernér portugalskej centrálnej banky Mario Centeno. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Centeno v piatok (6. 1.) na konferencii povedal, že úrokové sadzby budú rásť dovtedy, kým ECB nedospeje k záveru, že je možné znížiť infláciu k strednodobému cieľu banky na úrovni 2 % "čo najrýchlejšie".



"Sme na ceste k jeho dosiahnutiu, ale nemôžeme váhať v tomto procese získavania kontroly nad infláciou," povedal.



ECB 15. decembra zvýšila kľúčovú sadzbu z bankových vkladov o 50 bázických bodov na 2 %, čím zmiernila tempo sprísňovania svojej menovej politiky po dvoch po sebe idúcich zvýšeniach úrokov o 75 bázických bodov.



Úrokové sadzby ECB "by mali dosiahnuť úrovne veľmi blízke najvyšším hodnotám súčasného cyklu normalizácie menovej politiky, ak nebudeme vystavení exogénnejším šokom v medzinárodných cenách a cenách energií," vyhlásil Centeno.



Medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa v decembri spomalil na 9,2 % z novembrových 10,1 %, ukázali v piatok údaje Eurostatu. To bolo výrazne menej než 9,7 %, ktoré očakávali analytici.



Centeno privítal pokles inflácie na štvormesačné minimum, pričom poukázal na výrazné spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku. Uviedol tiež, že očakáva "nejaký odpor" začiatkom tohto roka, keď sa začnú automatické aktualizácie zmlúv o mzdách.



"V januári a februári môže byť rast inflácie vyrovnaný, ale očakáva sa, že sa zníži v súlade s decembrovými prognózami ECB," povedal.



ECB predpovedá postupný pokles priemernej miery inflácie v tomto roku, ale upozornila tiež, že cieľu sa priblíži až v priebehu troch rokov.