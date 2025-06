Centeno: Ekonomika eurozóny potrebuje viac stimulov ECB

Miláno/Lisabon 22. júna (Reuters) - Ekonomika eurozóny je slabá a potrebuje ďalšie stimuly od Európskej centrálnej banky (ECB). Vyhlásil to guvernér portugalskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Mário Centeno v rozhovore pre nedeľné vydanie talianskeho denníka La Stampa. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB začiatkom tohto mesiaca ôsmykrát za rok znížila úrokové sadzby, aby podporila pomalé zotavovanie ekonomiky eurozóny. Ale jasne naznačila, že si v júli urobí prestávku v uvoľňovaní menovej politiky.



Centeno, ktorého funkčné obdobie na čele portugalskej centrálnej banky sa skončí pred ďalším zasadnutím ECB 23. až 24. júla, podporuje ďalšie znižovanie úrokových sadzieb.



„Úroveň úrokových sadzieb ECB musí byť kompatibilná s ekonomikou, ktorá generuje stabilnú infláciu na úrovni 2 %. V súčasnosti podľa mňa táto ekonomika v eurozóne ešte neexistuje,“ povedal pre La Stampa.



„Podmienky ponuky a dopytu sú stále príliš slabé na to, aby umožnili návrat k inflačnému cieľu ECB bez ďalších stimulov,“ dodal Centeno, ktorý často uprednostňuje uvoľnenejšie podmienky menovej politiky.



„Je potrebné si uvedomiť, že na to, aby myšlienka neutrálnej sadzby fungovala, cenová hladina a stav ekonomiky musia byť v rovnováhe. Zatiaľ zostáva ekonomika slabá,“ dodal.