Centeno: Keď sa inflácia v eurozóne spomalí, ECB môže znížiť úroky

Lisabon/Rím 19. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude môcť znova znížiť svoje úrokové sadzby, ak bude inflácia v eurozóne ďalej klesať. Uviedol to v stredu člen Rady guvernérov a šéf portugalskej centrálnej banky Mario Centeno. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Banka bude môcť pokračovať v uvoľňovaní svojej menovej politiky, ak sa bude inflácia vyvíjať správnym smerom, povedal Centeno v stredu zákonodarcom v Lisabone.



ECB sa však nebude ponáhľať s tým, aby skoro nadviazala na prvé zníženie nákladov na pôžičky začiatkom tohto mesiaca, keďže rýchly rast miezd môže oddialiť návrat inflácie k jej cieľu na úrovni 2 %. Druhé zníženie kľúčového úroku banky sa neočakáva minimálne do septembra, keď bude pripravená nová séria štvrťročných ekonomických prognóz.



Viceprezident Luis de Guindos v predchádzajúci deň naznačil tiež, že tieto prognózy budú kľúčové pre rozhodnutie o úrokových sadzbách ECB. Aj šéf holandskej centrálnej banky Klaas Knot povedal, že budúce kroky by sa nemali uponáhľať a mali by závisieť od prichádzajúcich údajov.



Pri pohľade do budúcnosti Centeno povedal, že sa už nevráti mimoriadne voľná menová politika ECB, ktorá pretrvávala roky predtým, ako inflácia prudko stúpla. "V ideálnom prípade sa úrokové sadzby už nevrátia na nulu," vyhlásil. "Bolo by to veľmi zlé znamenie, keby sa to stalo," dodal.



Podľa neho ideálne by bolo, keby sa úrokové sadzby priblížili k 2 %. To by mal byť, s možným kolísaním okolo tejto úrovne, ekonomický a finančný rámec, ktorý by v budúcnosti priniesol väčšiu stabilitu pre európske a portugalské hospodárstvo.