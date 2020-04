Centeno nevylúčil emisiu spoločného dlhopisu

Rím 15. apríla (TASR) - Mario Centeno, predseda Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny, nevylúčil emisiu spoločného dlhu ako jednu z možných reakcií na krízu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedol to v rozhovore pre talianske noviny Corriere della Sera.



„Nie je to nutné, ale nevylučujem to. Je tam návrh na použitie európskeho rozpočtu a tiež na vydanie spoločného dlhu. Jeden nevylučuje druhý,“ uviedol Centeno na otázku, či by mohli byť vydané eurobondy na financovanie obnovy Európy po tzv. koronakríze.



Centeno povedal, že časť finančných prostriedkov, ktoré členské štáty potrebujú na oživenie svojich ekonomík, musí byť sprístupnených koncom jari alebo začiatkom leta. Odhaduje tiež, že sa hrubý domáci produkt Európskej únie nevráti na úroveň roku 2019 skôr ako o dva roky.