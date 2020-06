Centeno potvrdil, že končí ako šéf Euroskupiny

Brusel 12. júna (TASR) - Portugalský minister financií Mario Centeno, ktorý je aj šéfom Euroskupiny, čiže združenia ministrov financií eurozóny, vo štvrtok večer potvrdil, že sa nebude uchádzať o druhý mandát na čele Euroskupiny a svoju funkciu ukončí v júli.



Centeno to uviedol po skončení rokovaní členov Euroskupiny, ktoré sa konali formou videokonferencie. Šéfom tohto neformálneho združenia je od decembra 2017, keď funkciu prebral od Holanďana Jeroena Dijsselbloema.



"Dnes som svojich kolegov ministrov informoval, že sa nebudem usilovať o druhý mandát. Predsedom Euroskupiny zostanem až do konca svojho mandátu, teda do 12. júla," uviedol Centeno v správe pre médiá. Zároveň dodal, že ministrov financií oboznámil o postupe pri voľbe nového predsedu. Spresnil, že ministri z 19 krajín, ktoré sú členmi "euroklubu", budú môcť predložiť svoju kandidatúru v priebehu júna. Následne Euroskupina zvolí svojho nového šéfa na dva a polročný mandát na svojom zasadnutí 9. júla.



Ďalší šéf Euroskupiny bude mať do roku 2023 čas na dokončenie bankovej únie, návrhu celoeurópskeho systému poistenia v nezamestnanosti, revíziu fiškálnych pravidiel EÚ a predovšetkým boja s hlbokou recesiou, ktorá eurozónu a EÚ postihla v dôsledku koronakrízy.



Mená možných Centenových nástupcov zatiaľ nie sú známe, ako však koncom januára naznačil spravodajský portál EurActiv, medzi favoritov patrí španielska ekonómka, akademička a podpredsedníčka vlády pre ekonomické otázky Nadia Calviňová. Má dlhoročné skúsenosti aj z pôsobenia v Európskej komisii, kde vykonávala funkciu generálnej riaditeľky na Generálnom riaditeľstve pre rozpočet. Súperom kandidátky z tábora európskych socialistov môže byť liberál a luxemburský minister financií Pierre Gramegna alebo írsky minister financií Paschal Donohoe, ktorý je z rodiny Európskej ľudovej strany (EPP).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)