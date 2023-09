Centeno: Súčasné úroky umožňujú stlačiť infláciu na cieľovú úroveň

Lisabon 20. septembra (TASR) - Súčasné úrokové sadzby v eurozóne sú v súlade so znižovaním miery inflácie na úroveň strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Povedal to v stredu člen Rady guvernérov ECB Mario Centeno s tým, že faktory tlačiace ceny nahor pomaly ustupujú. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB zvýšila minulý týždeň úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom depozitnú sadzbu posunula na rekordné 4 %. V rozhovore pre rozhlasovú a televíznu stanicu RTP Centeno povedal, že "ak sa súčasné úrokové sadzby podarí udržať, bude to predstavovať významné úsilie v boji proti inflácii".



"Úrokové sadzby na úrovni, na akej sú dnes, sú kompatibilné s 2-percentnou infláciou v strednodobom horizonte," dodal Centeno s tým, že momentálne nie je dôvod pochybovať, že menová politika ide správnym smerom, inflácia sa spomaľuje a faktory, ktoré boli príčinou zrýchľovania miery inflácie, ustupujú. Uviedol, že infláciu spôsobilo "dosť rýchle" zotavovanie ekonomiky po období pandémie a šoky ako vojna na Ukrajine a prudký rast cien energií.



V tejto súvislosti Centeno dodal, že "ECB neočakáva nový energetický šok spôsobený rastúcimi cenami ropy. Vychádza najmä z toho, že ekonomiky sú v súčasnosti menej závislé od ropy, než boli ešte pred pár rokmi.