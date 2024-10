Centeno: Uvoľňovanie menovej politiky ECB bude rýchlejšie

Frankfurt nad Mohanom 8. októbra (TASR) - Viacerí predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) v utorok signalizovali ďalšie zníženie jej úrokových sadzieb na zasadnutí tento mesiac. TASR o tom informuje na základe správ portálu businesstimes.



Guvernér portugalskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Mário Centeno v utorok počas konferencie vyhlásil, že cyklus uvoľňovania menovej politiky ECB bude "rýchlejší, než sa predpokladalo ešte v júni".



Podľa neho by však banka nemala robiť "veľké kroky" a svoje úroky by mala znižovať postupne, pričom jej politika "musí byť predvídateľná". Dodal, že inflácia v eurozóne sa pohybuje smerom k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Jeho lotyšský kolega Martinš Kazaks v utorok poznamenal, že ekonomické údaje z eurozóny poukazujú na ďalšie zníženie úrokových sadzieb v októbri.



Pri prezentovaní najnovšej prognózy lotyšskej centrálnej banky zopakoval, že sadzby ECB budú ďalej klesať, čo podporí lotyšskú ekonomiku. No zároveň varoval, že boj s infláciou sa ešte neskončil, pričom poukázal na vysoké ceny služieb.



Kazaks pripomenul, že na celom svete stále panuje "veľká neistota" v dôsledku vojen a konfliktov, a tiež v súvislosti s výsledkom nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA.



Člen Výkonnej rady ECB Frank Elderson zase v utorok v rozhovore pre denník Delo uviedol, že na októbrové stretnutie ide s "otvorenou mysľou".



Zdôraznil, že predstavitelia ECB pred stretnutím posúdia všetky údaje z eurozóny a analýzy a tak, ako povedali už mnohokrát, na každom zo stretnutí budú prijímať rozhodnutia v oblasti menovej politiky práve na základe čerstvých dát. Podľa neho niektoré indikátory už naznačujú, že "riziká, ktoré ohrozujú ekonomický rast eurozóny, sa zhmotňujú". Predstavitelia ECB musia preto starostlivo posúdiť, či to ovplyvní trajektóriu inflácie.