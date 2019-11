Centrá zdieľaných služieb hľadajú zamestnancov aj medzi vysokoškolákmi

Bratislava 24. novembra (TASR) - Niektoré firmy pre nedostatok pracovnej sily hľadajú budúcich zamestnancov už medzi vysokoškolákmi. Týka sa to napríklad centier zdieľaných služieb. Tie čoraz intenzívnejšie nadväzujú spoluprácu s univerzitami. Skúsenosti personalistov ukazujú, že ak absolvent firmu už pozná, je pravdepodobnejšie, že si ju po skončení štúdia vyberie.



Centrá zdieľaných služieb najmä v súvislosti so zákazníckym servisom stále preferujú kandidátov s predchádzajúcimi skúsenosťami z administratívy, ukončeným vysokoškolským vzdelaním a kvalitnou angličtinou. Pod vplyvom rekordne nízkej nezamestnanosti však centrá oproti predchádzajúcim obdobiam znižujú svoje požiadavky a vyhľadávajú potenciálnych zamestnancov aj bez predchádzajúcich skúseností, ale so záujmom o túto oblasť a plynulým anglickým jazykom, čo je šanca práve pre absolventov.



Aktivity zo strany centier zdieľaných služieb smerom k vysokým školám a ich študentom majú finančné aj nepeňažné podoby. "Medzi tie prvé patrí napríklad participácia na akciách príslušného zamerania na univerzitnej pôde. Viaceré vysoké školy pravidelne organizujú veľtrhy práce a kariérneho poradenstva, aby poskytli spoločnostiam priamy kontakt na sprostredkovanie príležitostí, odporúčaní a konzultácií končiacim študentom," priblížila odborníčka personálnej agentúry Grafton Slovakia Dagmara Haľamová.



Centrá zdieľaných služieb sa finančne podieľajú aj na projektoch založených na interakcii škôl a ich študentov s európskymi inštitúciami, diplomatickými zbormi a ústavnými činiteľmi. Do tejto kategórie spadajú aj špeciálne výskumné projekty. "Firmy čoraz častejšie využívajú možnosť vytvárania pracovných skupín napríklad v rámci rôznych programov medzi univerzitami a zamestnávateľmi v oblasti centier zdieľaných služieb," doplnila Haľamová s tým, že napríklad na platených workshopoch zadávajú firmy študentom tzv. roleplay a na základe toho im prípadne ponúkajú miesto.



Hlavnou nefinančnou metódou kooperácie centier zdieľaných služieb s vysokými školami je vstup priamo do vzdelávacieho procesu. Súčasťou výučby sú prednášky lektorov a tútorov o personálnom manažmente, psychológii či udržateľnosti zdrojov, aj s týmito aktivitami sa spájajú workshopy. "Centrá v tejto sfére spolupracujú aj s tretími stranami typu univerzitných vzdelávacích centier či študentských organizácií," priblížila odborníčka Graftonu.



Študenti tak majú možnosti, ako získať kontakt s firmami, majú prehľad o trhu, spoznávajú budúcu náplň práce a majú viac času na rozhodovanie o svojom kariérnom smerovaní. "Navyše, nadobudnú pracovné návyky, akcelerujú svoj osobný rozvoj a do CV im pribudne jedna z prvých skúseností. Okrem toho sa naučia, ako sa pripraviť na pracovný pohovor, uvedomia si očakávania druhej strany a zistia, ako prezentovať svoje prednosti," dodala Haľamová.