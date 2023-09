Centrá zdieľaných služieb zamestnávajú v SR viac ako 40.000 ľudí

Bratislava 28. septembra (TASR) - Odvetvie centier podnikových služieb je tretím najväčším na Slovensku a v súčasnosti zamestnáva viac ako 40.000 vysokokvalifikovaných pracovníkov. Ponúknuť prehľad trendov a výziev sektora má za cieľ konferencia Business Service Center Conference, ktorej 9. ročník sa koná vo štvrtok v Bratislave. Jej organizátormi sú Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) a asociácia združujúca centrá podnikových služieb Business Service Center Forum (BSCF).



Daň z príjmu zamestnancov, ktorú tieto centrá odviedli do štátneho rozpočtu, sa podľa asociácie zvýšila na 180,2 milióna eur, daň z príjmu spoločností dosiahla 27,4 milióna eur a celkové odvody viac ako 547,1 milióna eur. Spolu predstavovali 3,6 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenska za rok 2022. Centrá by podľa podpredsedu BSCF na Slovensku Ivana Tomka potrebovali intenzívnejšiu spoluprácu s vládou SR.



"Najväčšou výzvou sú dnes ľudia. Centrá potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu a flexibilitu v zamestnávaní, ktorú môže priniesť len pružnejší a modernejší zákonník práce. Legislatíva v oblasti pracovného práva či odmeňovania zamestnancov musí byť flexibilná a atraktívna pre zotrvanie existujúcich investorov, prípadne príchod ďalších na slovenský trh," priblížil Tomko.



Hrubý mesačný zárobok zamestnancov v tomto sektore dosiahol úroveň 2417 eur, čo predstavuje 1,85-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022. Až 95 % spoločností zo sektora hlási nedostatok ľudských zdrojov, čo považujú za kritické pre ich ďalší strategický rozvoj na Slovensku.



"Ak by sme mohli rokovať s vládou SR o jednom z kľúčových opatrení, bolo by to výrazné zjednodušenie a zrýchlenie náboru vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ," doplnila podpredsedníčka BSCF na Slovensku Lucia Gröneová.



Predseda BSCF Gabriel Galgóci priblížil, že každá tretia členská spoločnosť hlási, že umelá inteligencia a automatizované spracovanie dát už aktívne prispieva k tvorbe nových pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou.



"V rámci implementácie pokročilých IT riešení až 40 % spoločností deklaruje, že aktuálne už implementuje svoj vlastný reskillingový či upskillingový program pre zamestnancov s cieľom ich lepšie pripraviť na digitálnu transformáciu," uzavrel Galgóci.