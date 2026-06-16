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Centrálna banka Austrálie úroky v súlade s očakávaniami nezmenila
Centrálna banka Austrálie uviedla, že finančné podmienky v krajine sú teraz prísnejšie ako v minulosti a existujú náznaky spomalenia hospodárskej aktivity.
Autor TASR
Canberra 16. júna (TASR) - Austrálska centrálna banka v utorok jednomyseľne rozhodla o ponechaní svojej hlavnej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni 4,35 %. Toto rozhodnutie banky je v súlade s očakávaniami trhu, keďže účinky troch zvýšení úrokov v krajine zo začiatku tohto roka sa v ekonomike naďalej prejavujú. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Centrálna banka Austrálie uviedla, že finančné podmienky v krajine sú teraz prísnejšie ako v minulosti a existujú náznaky spomalenia hospodárskej aktivity. Upozornila však, že inflácia je od druhej polovice minulého roka stále zvýšená, pričom ju teraz podporujú vyššie ceny palív a komodít v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe.
Hoci ceny ropy sa v ostatnom čase zmiernili, zostávajú nad úrovňou z obdobia pred vojnou v Iráne a podľa austrálskej centrálnej banky sa prejavili dôkazy o prenose inflácie do cien tovarov a služieb.
Centrálna banka Austrálie uviedla, že finančné podmienky v krajine sú teraz prísnejšie ako v minulosti a existujú náznaky spomalenia hospodárskej aktivity. Upozornila však, že inflácia je od druhej polovice minulého roka stále zvýšená, pričom ju teraz podporujú vyššie ceny palív a komodít v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe.
Hoci ceny ropy sa v ostatnom čase zmiernili, zostávajú nad úrovňou z obdobia pred vojnou v Iráne a podľa austrálskej centrálnej banky sa prejavili dôkazy o prenose inflácie do cien tovarov a služieb.