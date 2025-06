Centrálna banka Taiwanu nemá obavy o vládny dlh USA

Tchaj-pej 1. júna (TASR) - Vládny dlh USA je „zdravý“ a investori ho stále uprednostňujú, vyhlásila v nedeľu centrálna banka Taiwanu s tým, že nie je dôvod na obavy o pozíciu amerického dolára ako medzinárodnej rezervnej meny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla uvalil clá na väčšinu tovaru dovážaného do USA. Krok spôsobil otrasy na svetových trhoch, čo zasiahlo aj americké štátne dlhopisy a vyvolalo pochybnosti o štatúte dolára ako bezpečného prístavu. Trump sa opakovane sťažoval na silný dolár, čo tiež viedlo k špekuláciám, že Washington si želá devalváciu americkej meny. Devízové rezervy Taiwanu vo výške 582,8 miliardy USD (514 miliárd eur) sú podľa centrálnej banky ostrovného štátu z viac ako 80 % tvorené americkými štátnymi dlhopismi.



Prípadné obavy na trhoch týkajúce sa amerických dlhopisov a amerického dolára ako hlavnej medzinárodnej rezervnej meny nie sú odôvodnené, uviedla centrálna banka na svojej internetovej stránke. „Americký verejný dlh je stabilný a má dobrú likviditu a medzi investormi je ako uchovávateľ hodnoty stále obľúbený,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Centrálna banka tiež vyzvala médiá a pozorovateľov trhu, aby nešpekulovali o výmennom kurze taiwanského dolára, ktorý sa voči americkej mene od minulého mesiaca prudko zhodnotil. K tomuto vývoju prispeli medializované informácie, podľa ktorých Washington požiadal Tchaj-pej, aby v rámci colných rokovaní nechal posilniť svoju národnú menu. Centrálna banka opakovane poprela, že by Spojené štáty takúto žiadosť predložili.



V nedeľu centrálna banka Taiwanu s odvolaním sa na zistenia svojich kontrolórov uviedla, že niektorí nemenovaní zahraniční investori previedli na vkladové účty vedené v taiwanských dolároch vysoké sumy údajne s cieľom investovať do taiwanských akcií. Žiadne takéto investície sa však neuskutočnili. Zahraniční investori musia použiť prevedené finančné prostriedky na investovanie do domácich cenných papierov, keďže tento účel deklarovali, „a nesmú ich použiť na špekulácie s výmenným kurzom taiwanského dolára“, zdôraznila centrálna banka.



(1 EUR = 1,1339 USD)